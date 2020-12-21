Число случаев COVID-19 в России выросло на рекордные 29 350, до 2 877 727 – оперштаб

Число случаев COVID-19 в России выросло на рекордные 29 350, до 2 877 727, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 29 350 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5792 (19,7%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 2 877 727 случаев заболевания. Темп прироста составляет 1%.