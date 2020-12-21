Ленобласть вошла в топ-5 регионов России с самой низкой инфляцией

Согласно исследованию «Банка России», инфляция в Ленинградской области в ноябре 2020 года ниже, чем по Северо-Западному округу.
В среднем по СЗФО уровень инфляции составил 4,3%. В Ленинградской области он держится на отметке 3,4%. Также уровень инфляции в регионе остается одним из самых низких в России. Средний показатель по стране – 4,4%.
Аналитики «Банка России» считают, что область успешно сдерживает инфляцию из-за высокой конкуренции поставщиков и производителей.
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