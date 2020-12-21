Кировский производитель упаковки из гофрокартона повысил выработку линии на 46%

На предприятии «Рэмос-Альфа» подвели итоги активной стадии реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

В качестве пилотного потока здесь было выбрано изготовление вырубного короба с полноцветной печатью. С помощью внедрения бережливых технологий в процесс, удалось повысить производительность потока на 46%. Также сократилось время изготовления одной партии продукции — на 759 минут.

«Помимо увеличения производительности непосредственно на линии, на «Рэмос-Альфа» успешно внедрен один из инструментов бережливых технологий — информационный центр», — отметили в пресс-службе правительства Ленобласти.

В ближайшие 2,5 года предприятие будет самостоятельно работать над повышением производительности труда – тиражировать полученный на пилотном потоке опыт на других производственных линиях.

Производитель упаковки из гофрокартона «Рэмос-Альфа» – стало участником нацпроекта в конце мая. За три месяца на предприятии удалось оптимизировать процесс переналадки и балансировки персонала, на эталонном участке удалось увеличить выработку на 17%, сократить запасы на 15%, а показатель эффективности оборудования увеличился на 3% у каждого из двух станков в пилотном потоке.

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Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились некоторые предприятий Ленобласти: “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«. Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф.