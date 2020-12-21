Труп с пакетом на голове и связанными ногами нашли в Приозерске

Труп 45-летнего мужчины с пакетом на голове и связанными ногами найден 21 декабря 2020 года в хозяйственной постройке по улице Железнодорожной в Приозерске.

На теле зафиксированы признаки насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан 52-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование уголовного дела продолжается.