Труп с пакетом на голове и связанными ногами нашли в Приозерске

Автор: Сергей Агутин
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Труп 45-летнего мужчины с пакетом на голове и связанными ногами найден 21 декабря 2020 года в хозяйственной постройке по улице Железнодорожной в Приозерске.

На теле зафиксированы признаки насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан 52-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование уголовного дела продолжается.

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21.12.2020 66
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