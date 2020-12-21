Как сообщал ivbg.ru, с августа по декабрь 2020 года в квартире в Новом Девяткино Всеволожского района удерживали в рабстве 42-летнего десантника-инвалида. Его использовали для попрошайничества.

Михаил потерял обе ноги в чеченской кампании. Проживал в Нижнем Новгороде. Однажды под предлогом уважения к боевым заслугам его сильно напоили алкоголем неизвестные. Очнулся в незнакомой квартире.

Ему приказали собирать милостыню на улицах Петербурга. Если он отказывался, его били. С ним находился еще один раб – из Тулы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору). В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый – мужчина 1995 года рождения.