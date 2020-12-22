В Санкт-Петербурге уже развернуты 20 пунктов вакцинации от COVID-19 – власти

В Санкт-Петербурге в настоящее время развёрнуты 20 пунктов вакцинации от COVID-19, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.

«В город поступили более 7,5 тысячи доз вакцины Гам-КОВИД-вак и 1000 доз вакцины ЭпиВакКорона. Развёрнуты 20 пунктов вакцинации в 11 районах города. Уже привиты 674 человека из групп риска, вакцинация завершена у 179 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расширены категории граждан, подлежащих вакцинации. В первую очередь добровольной вакцинации от COVID-19 подлежат медики, педагоги и сотрудники силовых структур. Также в городе началась вакцинация социальных работников.

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До конца года в Санкт-Петербурге планируется увеличить число пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции до 70.