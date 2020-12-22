В комитете по социальной политике эту проблему сочли весьма актуальной.

В Смольном обеспокоены растущим числом абортов в Санкт-Петербурге. В частности, эту проблему поднял депутат Государственной думы Виталий Милонов на заседании правительства во вторник, 22 декабря — он поучаствовал в мероприятии по видеосвязи.

Милонов заявил, что считает петербургскую статистику по абортам удручающей. С ним согласился глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков. Он рассказал, что в городе уже принимают меры для улучшения ситуации. Так, в женских консультациях девушек отговаривают от прерывания беременности. За счет снижения числа абортов, по словам Ржаненкова, должно помочь увеличить рождаемость в Северной столице.