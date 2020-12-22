Во Всеволожском районе Ленинградской области построят 4 блочные распределительные трансформаторные подстанции электрические подстанции для Центра ядерной медицины.

Как сообщает RosTender.info, подстанции предназначены для технологического присоединения энергопринимающих устройств Радиоизотопного центра. В комплексе ядерной медицины будут развиваться три вида лечения онкозаболеваний: хирургическая онкология, химио- и лучевая терапия.

Радиоизотопный центр станет частью многопрофильного медицинского комплекса в Юкковском сельском поселении, который будет заниматься лечением рака и болезней сердечно-сосудистой системы. Помимо центра ядерной медицины, в его состав войдут онкологический центр, многопрофильная клиника, центр реабилитации и спортивной медицины, а также учебный комплекс.