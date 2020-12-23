За последние сутки коронавирус подтвердился еще у 224 жителей Ленобласти

По данным на 23 декабря, в Ленобласти выявили 224 новых случая COVID-19. Всего в области официально коронавирусная инфекция обнаружена у 21 997 человек, выздоровели — 19 165.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+5), Пикалево (+5), Большой двор (+1).

Волосовский район: Волосово (+3), Кикерино (+1), Бегуницы (+1), Сельцо (+1) , Курск (+1) , Губаницы (+1) , Клопицы (+1) , Канаршино (+1).

Волховский район: Волхов (+7), Колчаново (+1), Старая Ладога (+1) , Усадище (+1).

Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+9), Новое Девяткино (+3), Воейково (+2), Щеглово (+1), Сертолово (+5), Кузьмоловский (+1), Старая (+3), Романовка (+2), пгт. им. Свердлова (+5), Павлово (+4), Токкари (+1), Керро (+1), Малая Романовка (+1).

Выборгский район: Выборг (+12), Советский (+1), Светогорск (+2), Приморск (+1), Семиозерье (+1), Каменка (+1), Цветущий Мыс (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+11), Тайцы (+1), Сиверский (+1), Вырица (+3), Малое Верево (+3), Батово (+1), Коммунар (+1), Новый Учхоз (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+6), Преображенка (+1), Ополье (+2), Вистино (+1), Ивангород (+1).

Киришский район: Кириши (+8), Глажево (+1) , Будогощь (+1) , Пчевжа (+1).

Кировский район: Кировск (+6), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+3), Синявино (+1), Мга (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+7), Янега (+1), п. Свирьстрой (+1) , Нижняя Шоткуса (+1) , Доможирово (+1).

Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Иннолово (+1), Лаголово (+2), Копорье (+1), Кипень (+1), Ольгино (+1), Трудовик (+1).

Лужский район: Луга (+5), Заклинье (+3), Почап (+1), Белое (+1).

Подпорожский район: Вознесенье (+2), Подпорожье (+5), Важины (+1).

Приозерский район: Приозерск (+2), Сосново (+2), Петровское (+1), Саперное (+1), Громово (+1), Коммунары (+1), Плодовое (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+6).

Тихвинский район: Тихвин (+13), Еремина Гора (+1).

Тосненский район: Нурма (+5), Тосно (+5), Тельмана (+1), Никольское (+3), Коркино (+1), Шапки (+1).