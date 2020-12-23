Николай Емельянов: Пандемия показала, насколько крепка семья ленинградская

Зампред правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов выразил надежду на полную «капитуляцию» пандемии уже в следующем 2021 году.

“Для этого есть основания, потому что семья ленинградская объединилась для противостояния опасному вирусу. <…> Мы не сомневаемся в своих силах и знаем, что наш труд и огромный опыт помогут нам”, — рассказал в эксклюзивном интервью Online47 и “Общей газеты Ленинградской области” Николай Емельянов.

Он отметил, что в этом году тысячи семей получили материальную поддержку из-за потери доходов одного из взрослых, из-за того, что оказались в самоизоляции. Пособия поучили и малообеспеченные, многодетные семьи.

Вам будет интересно Михаил Москвин: Увеличение количества жителей - самый главный показатель развития территории Зампред правительства Ленобласти по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Москвин подвел итоги уходящего года. В Ленобласти с 2012 ввели в эксплуатацию... 21.12.2020 194

“Пандемия показала, насколько крепка семья ленинградская — в наших домах объединились соседи, появились волонтеры, чтобы помочь тем, кто жил в изоляции”, — отметил Ильин.

В завершении он пожелал жителям Ленобласти не болеть, делить со своими близкими только счастливые моменты и всегда двигаться вперед!