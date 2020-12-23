Во Всеволожске 24 декабря отключат холодную воду из-за аварии – адреса

В ходе проведения аварийных работ во Всеволожске 24 декабря будет отключена холодная вода на нескольких улицах.

В период с 09:00 до 23:00 подача водоснабжения будет прекращена по следующим адресам:

ул. Героев, д. 3/1, 2, 3, д. 5 (детский сад), д. 9/1, 2, 13/90, 15, 17, д. 12 (бассейн);

ул. Олениных, д. 2/1, 2;

ул. Ленинградская, д. 11, 14, 16/ 1, 2, 3, д. 18, 18/1, д. 20/ 2, 3, д. 24/84, д. 24а, д.9/8;

ул. Александровская, д. 79/2, д. 81/1, 2, 3, школа № 4;

ул. Вокка, д. 1;

Дорога Жизни, дома 18, 20, 22, 24.

Также холодной воды не будет в здании ВТС и «Облбанка», помещениях магазина «Верный» и ООО «Юлия».