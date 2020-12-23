В парке во Всеволожске установят ель за 1,5 млн рублей

Автор: Сергей Агутин
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Новогодние украшения парка «Песчанка» во Всеволожском районе обойдутся в 3 миллиона рублей. Договор с подрядчиком заключит «Всеволожский центр культуры».

Согласно техническому заданию, на площади парка «Песчанка» разместят ель. Вместе с монтажом и украшением это обойдется бюджету в 1 миллион 456 тысяч рублей. Также будут закуплены светодиодные гирлянды.

Для перил приобретут светящуюся бахрому, а для столбов – консоли в виде снежинок.

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23.12.2020 61
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