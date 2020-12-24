Первый стационар-трансформер, который примет больных COVID, открыли в Санкт-Петербурге

Первый стационар-трансформер на базе госпиталя для ветеранов войн, который сможет принимать пациентов с COVID-19, открыли в Санкт-Петербурге.

«Он будет предназначен первоначально для больных коронавирусом, это 403 койки. Для нас это очень важно. И уже в понедельник начнут принимать больных. Сегодня сюда заезжает медицинский персонал, штатное расписание утверждено. Стационар построен по современным технологиям, что позволило сдать его в эксплуатацию в такие короткие сроки», — сказал журналистам после открытия нового корпуса губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Здание нового корпуса госпиталя построено в рекордные сроки: первый камень в основание был заложен 9 июля этого года. Новая технология, которая была применена при строительстве, позволила изготовить заранее, а затем смонтировать на месте все элементы нового пятиэтажного корпуса. Общая площадь здания составляет около 19 тысяч квадратных метров. Этот госпиталь-трансформер может переформатироваться в любое отделение, в том числе инфекционное, так как будет оборудован санитарными шлюзами и пропускниками.

После завершения пандемии на территории многофункционального лечебного корпуса будут работать пять лечебных отделений (эндокринология, кардиология, терапия, хирургия, сердечно-сосудистая хирургия), приёмное отделение, операционный блок и отделение анестезиологии и реанимации на 19 коек. При обычном использовании в новом корпусе госпиталя смогут принять 302 пациентов.

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Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в среднем за сутки свободный коечный фонд для пациентов с СOVID-19 составляет около 3,5-4%. До конца года город планирует дополнительно развернуть около 2 тысяч коек для больных СOVID-19. Власти Санкт-Петербурга также попросили дополнительно перепрофилировать 900 коек в федеральных стационарах.