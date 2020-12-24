Транспортная группа Fesco организовала регулярный контейнерный поезд из Санкт-Петербурга в Хабаровск – Fesco St. Petersburg Amur Shuttle, сообщает компания.

Первый поезд отправился от станции Санкт-Петербург — Финляндский в Хабаровск на станцию Красная Речка 19 декабря. Время в пути до пункта назначения, где расположен терминал Fesco «Стройоптторг», составляет 11 суток. По сообщению компании, следующая отправка запланирована на конец декабря.

Основу грузопотока нового сервиса будут формировать товары народного потребления, строительные материалы и оборудование.

«Сервис ориентирован на транспортировку импортных товаров, прибывающих в порты Санкт-Петербурга морскими сервисами, а также на внутрироссийские перевозки из северо-западных регионов России на Дальний Восток», — говорится в релизе.

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Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат ВМТП, железнодорожный оператор «Трансгарант», 100% акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка».