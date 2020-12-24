В Ленобласти дополнительно развернут 582 койки для больных коронавирусом

Новые места для больных внебольничной пневмонией и COVID-19 появятся в больницах региона до 15 января
По состоянию на 24 декабря в Ленобласти развернуто 3054 коек для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией, из них остается свободной 641 койка. К 15 января всего будет развернуто 3636 коек.
Медики Ленобласти надеются на сознательность жителей и на то, что в новогодние праздники они снизят социальные контакты и не будут забывать о мерах предосторожности, что позволит значительно сократить процент заболевших.
За последние сутки коронавирус подтвердился у 227 ленинградцев. Общее число заболевших — 22 224, выздоровели — 19 398. По данным Роспотребнадзора, жертвами COVID-19 чаще становятся мужчины. Преимущественно это граждане старше 65 лет.
Однако, по слова главы 47 региона, почти 40% жителей Ленинградской области имеют коллективный иммунитет к коронавирусу.