В Ленобласти дополнительно развернут 582 койки для больных коронавирусом

Новые места для больных внебольничной пневмонией и COVID-19 появятся в больницах региона до 15 января

«Мы проанализировали все текущие показатели госпитализации и отталкивались от максимального количества человек в сутки, поступивших в стационары. Даже при этом показателе в больницах региона останется резерв», – прокомментировал председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин.

По состоянию на 24 декабря в Ленобласти развернуто 3054 коек для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией, из них остается свободной 641 койка. К 15 января всего будет развернуто 3636 коек.

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Медики Ленобласти надеются на сознательность жителей и на то, что в новогодние праздники они снизят социальные контакты и не будут забывать о мерах предосторожности, что позволит значительно сократить процент заболевших.

За последние сутки коронавирус подтвердился у 227 ленинградцев. Общее число заболевших — 22 224, выздоровели — 19 398. По данным Роспотребнадзора, жертвами COVID-19 чаще становятся мужчины. Преимущественно это граждане старше 65 лет.

Однако, по слова главы 47 региона, почти 40% жителей Ленинградской области имеют коллективный иммунитет к коронавирусу.