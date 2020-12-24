Библиотека «Тэффи» в Тихвине превратится в интеллектуальный центр за пять млн рублей

Библиотека – социокультурный центр «Тэффи», открывшая свои двери читателям ещё в 2015 году, стала победителем конкурсного отбора Министерства культуры РФ, проводимого в рамках нацпроекта «Культура»

Благодаря победе в конкурсе в следующем году из федерального бюджета Ленобласти будет выделено 5 млн рублей на модернизацию в библиотеке «Тэффи». В ней появятся современный дизайн, новое техническое оснащение и обновлённый книжный фонд.

Для Ленобласти это не первая модельная библиотека — с 2019 года в регионе открылись 4 таких учреждения.

Вам будет интересно Центральная детская библиотека откроется в Тихвине в рамках нацпроекта В день 30 октября открытия гостей ждёт встреча с детским писателем Юлией Ивановой и юной художницей Кариной Титовой, выставка игрушек... 27.10.2020 281

На реализацию национального проекта “Культура” в Ленобласти выделено 145 млн рублей. Сам проект рассчитан до 2024 года, за это время финансирование в регионе составит более 830 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что пианино российской марки «Михаил Глинка» были переданы в школу искусств им. Н.А. Римского-Корсакова в Тихвине в рамках нацпроекта «Культура». Три тысячи инструментов получили школы искусств в Ленобласти в рамках нацпроекта “Культура”.