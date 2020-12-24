Житель Всеволожска пригрозил больнице взрывом из-за больной коронавирусом жены

Мужчина не мог дождаться скорую, зато полиция приехала через 10 минут.

61-летний житель Всеволжска несколько раз пытался вызвать скорую для своей жены, которая заболела коронавирусом. Не дождавшись врачей, мужчина позвонил дочери и зятю, которые отвезли пациентку в больницу в Морозовке.

Выпившего мужчину переполняли эмоции, поэтому в разговоре с диспетчером он пообещал их взорвать. Полиция приехала через 10 минут. Задержанный спал на лавочке в коридоре отдела до следующего дня. Ему грозит Ложное сообщение об акте терроризма — статья 207 УК, сообщает 47news.