Уличные кафе в Петербурге смогут работать круглосуточно

Смольный решил смягчить новогодние ограничения и дал послабления ресторанной сфере. Теперь «зимние кафе» смогут работать без ограничения по времени.

Информация поступила от Комитета по промышленной политике, инновациям и торговли. Как сообщил замглавы комитета, работу уличных кафе приравняют к обслуживанию навынос. Однако в данном послаблении есть нюанс – обслуживать посетителей ресторанам, барам и кафе придется без официантов, а принимать пищу только на уличной террасе.

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Также ведомство предусмотрело посещение туалетов в таком случае – «туалетные комнаты внутри ресторанов посещать будет можно».

Данные поправки замглавы Комитета по промышленной политике, инновациям и торговли будут внесены в соответствующее распоряжение правительства города.