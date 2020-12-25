Почти все корпуса «Ленэкспо» используют для размещения больных COVID-19 — Александр Беглов

Практически все корпуса выставочного комплекса «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге задействуют под госпиталь для пациентов с COVID-19 до конца года, всего там будет развёрнуто 2,5 тысячи коек, сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Практически все переданные корпуса «Ленэкспо» задействуем, до конца года здесь всего будет открыто 2,5 тысячи коек», — сказал он в эфире Телеканала «78».

Губернатор напомнил, что в настоящее время здесь развёрнуты койки в павильонах №5, №7 (1295 коек) и №8 (474 койки).

По его словам, в настоящее время пациентов с коронавирусом принимают в 16 городских и 6 федеральных стационарах. Сегодня был открыт новый корпус-трансформер госпиталя для ветеранов войн. В ближайшее время будет сдан новый корпус больницы №33 в Колпино, в первом квартале 2021 года будет введено новое здание больницы Святого Луки на 220 мест.

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В апреле в седьмом павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо» на площади 11 тысяч квадратных метров развернули одну тысячу коек, первых пациентов госпиталь принял в начале мая. Во второй декаде мая городские власти сообщали, что в «Ленэкспо» дополнительно развёрнуты еще 474 койки. Всего в начале пандемии «Газпром» передал городу павильоны 7, 7А, 8 и 8А, где было оборудовано 1474 места. В середине июля работа временного госпиталя была приостановлена, его пациенты выздоровели. Затем к госпиталю добавили павильоны 1, 2, 3, 5, 5А.