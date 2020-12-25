Федеральные медучреждения обеспечат около 900 коек под COVID-19 в Санкт-Петербурге – Александр Беглов

Власти Санкт-Петербурга договорились с медучреждениями федерального подчинения о развёртывании около 900 коек для пациентов с коронавирусом, структуры Минобороны готовы предоставить еще 300 мест, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Мы работаем с федеральными структурами, (где) в общей сложности мы планируем получить порядка 900 коек… (Также) мы договорились с министерством обороны, которое до конца года нам предоставит еще 300 коек», — сказал он в эфире телеканала «78».

Как уточнил губернатор Санкт-Петербурга, при этом городские власти не ставят целью сформировать «большой запас» свободного коечного фонда для пациентов с коронавирусом, поскольку в этой ситуации пришлось бы существенно ограничить оказание плановой медицинской помощи.

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