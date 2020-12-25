Ситуация с СOVID-19 в Санкт-Петербурге стабилизируется, число госпитализаций снижается – власти

В Санкт-Петербурге отмечается снижение количества госпитализаций больных СOVID-19, что свидетельствует о стабилизации эпидемиологического процесса, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

«График госпитализаций продолжает демонстрировать признаки стабилизации эпидемиологического процесса. На 24 декабря зарегистрировано 903 госпитализации взрослых, что на 6,5% ниже количества госпитализаций в прошлый четверг 17 декабря. Значительно замедлился также рост недельной госпитализации. Прибавка госпитализированных за текущий семидневный интервал к предыдущему составила всего +0,5%», — говорится в материалах.

Отмечается, что стабилизация эпидемиологического процесса в Санкт-Петербурге на текущей неделе обусловлена действием противоэпидемических ограничительных мер, введённых городским правительством, а также мерами по своевременной изоляции пациентов с выявленной инфекцией.

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