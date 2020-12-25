Петербуржца Сергея подозревают в изнасиловании 7-летнего мальчика

В полицию Санкт-Петербурга 24 декабря в 18:30 обратилась 39-летняя местная жительница. В отношении ее 7-летнего сына совершены насильственные действия сексуального характера.

По словам женщины, в период ноября-декабря 2020 года в строительном вагончике, расположенном на Озерковском проспекте, сотрудник охраны Малой Октябрьской железной дороги изнасиловал ее 7-летнего сына.

Также петербурженка назвала имя предполагаемого преступника. По ее словам, его зовут Сергей. Указанного мужчину разыскивают.