Парк «Монрепо» станет бесплатным на один день

Музей-заповедник Выборгского района объявил о режиме приема гостей в новогодние праздники. Вход в парк в первый день наступившего года станет бесплатным.

Информация о об этом была размещена на странице заповедника «Монрепо» в социальнйо сети «ВКонтакте». Так, из сообщения следует, что с 1 по 10 января посещпать парк можно будет в прежнем режиме – с 9 до 18 часов.

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Также руководство «Монрепо» решило сделать 1 января 2021 года бесплатным для посещения гостей.