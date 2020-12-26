На пяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 26 декабря ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола»:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 12-40 левая сторона ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, мойка шевронов в осевой;