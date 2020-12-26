На пяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 26 декабря ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 12-40 левая сторона ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, мойка шевронов в осевой;
- км 178 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
А-181 «Скандинавия»:
- км 125 (мост через р. Перовка) ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
- подъезд к г. Выборгу №1 км 0 – 2 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 672 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.