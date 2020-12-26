Около 10% коек для пациентов с СOVID-19 свободны в Санкт-Петербурге – власти

Около 10% коек для пациентов СOVID-19 свободны в Санкт-Петербурге на сегодняшний день, сообщил журналистам вице-губернатор города Олег Эргашев.

«Около 10 процентов свободных коек на сегодняшний день», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Эргашев напомнил, что в ближайшее время откроются дополнительные койки во временном госпитале в «Ленэкспо», в понедельник примет первых пациентов новый корпус Госпиталя для ветеранов войн.

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По данным, властей в городе в настоящее время развёрнуты порядка 12 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.