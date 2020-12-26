Серьезное ДТП произошло около 10.30 26 декабря на 14 километре трассы М-10 «Россия», при подъезде к Тосно.

Внедорожник Mitsubishi лоб в лоб столкнулся микроавтобусом Citroën, одна из машин срикошетила в попутный Volkswagen. По предварительной информации, в ДТП пострадали пять человек, в том числе восьмилетний ребенок.

Сейчас на месте работают подрядная организация, которая обслуживает дорогу, и МЧС. Отмечается, что участок дороги был обработан противогололедными материалами. Движение сейчас затруднено, осуществляется по одной полосе в каждом направлении, сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».