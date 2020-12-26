Пресс-секретарь российского лидера заявил, что Путин сам сообщит эту информацию.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о том, делал ли российский президент Владимир Путин прививку от COVID-19.

«Он сообщит сам», — передает его слова «РИА Новости».

Ранее в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин сообщал, что еще не делал прививку от коронавируса, поскольку существующая вакцина не предназначена для людей его возраста.

В субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил, что вакцину «Спутник V» признали безопасной и эффективной для людей старше 60 лет.