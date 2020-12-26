Главный секрет, по словам эксперта, кроется в грамотном инвестировании средств.

Финансовый консультант Роман Романюк назвал способ верно накопить миллион долларов до пенсии. Об этом пишет «ИА REGNUM».

Он подчеркнул, что ключ к успеху — это грамотные инвестиции. Чем раньше человек начнет вкладывать свои деньги, тем больше вероятность успеть накопить крупную сумму к старости.