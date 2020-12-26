Главный секрет, по словам эксперта, кроется в грамотном инвестировании средств.
Финансовый консультант Роман Романюк назвал способ верно накопить миллион долларов до пенсии. Об этом пишет «ИА REGNUM».
Он подчеркнул, что ключ к успеху — это грамотные инвестиции. Чем раньше человек начнет вкладывать свои деньги, тем больше вероятность успеть накопить крупную сумму к старости.
«Если начать инвестировать в 23 года (возраст, когда большинство людей начинает профессиональную деятельность) под 10% годовых и делать это до 65 лет, то, чтобы накопить капитал в $1 000 000, необходимо будет ежемесячно инвестировать сумму в размере всего $154», — поделился Романюк.