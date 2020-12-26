Александр Дрозденко исполнил мечты юных ленинградцев

Губернатор Ленобласти лично передал воспитанникам Каложицкого ресурсного центра новогодние подарки

Подарки — Машинки, куклы, телефоны, самокаты, мягкие игрушки и другие были купленные неравнодушными жителями Ленобласти и Петербурга воспитанникам ресурсных центров исходя из их мечтаний с «Елки желаний», которая в этом году стояла в холле здания правительства 47 региона.

Всего на елке висело 200 шариков с желаниями маленьких ленинградцев. Глава Ленобласти «сорвал» три: фитнес-браслете для одиннадцатилетней Иры, набор парикмахера для семилетней Насти, а для пятнадцатилетней Виктории – кольцевую лампу для селфи и косметичку

«Любой сотрудник или посетитель мог взять шарик и исполнить желание ребенка. Это даёт нам, взрослым возможность поделиться радостью и теплом своей души, а детям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, приносит веру в добро и в Деда Мороза», — отметил Александр Дрозденко.

В 2019 году глава Ленобласти рассказал, что исполнил детские желания из конвертов, которые он снял с кремлевской “Елки желаний”: юная жительница Всеволожского района Милана снялась в новогоднем анонсе для “Сказаний о Сельме”, Владимир из Киришей посетил матч любимого футбольного клуба “Зенит”, девочка Даша получила кукол, а Полина — качели.