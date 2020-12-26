Успешные предприятия Петербурга получат премии на 35 млн рублей

Александр Беглов подписал постановление, согласно которому предприятия, увеличившие производительность труда, получат от правительства города крупные денежные вознаграждения.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, поддержка и без того эффективных предприятий будет осуществляться на конкурсной основе. Грант в 35 млн рублей распределен на три «призовых места». За первое предусмотрена выплата в размере 20 млн рублей, за второе – 10 млн, а за третье – 5 млн.

Конкурс будет проводиться в номинации «за выдающиеся заслуги в реализации мероприятий по повышению производительности труда и развития промышленного производства».

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Также Смольный анонсировал премирование для организаций, которые создали высокотехнологичные рабочие места. В данном случае также есть распределение по трем.