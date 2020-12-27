Денежные премии от правительства получат 153 самых умных школьника Петербурга

Автор: Сергей Агутин
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Александр Беглов подписал постановление о присуждении премии 153 школьникам-победителям или призерам олимпиад в 2019-2020 учебном году.

Призеры международной олимпиады в составе сборной России по основным общеобразовательным программам получат денежную награду в 200 тысяч рублей. А школьникам-призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады выплатят 100 тысяч рублей.

Денежные премии призваны стимулировать и поддерживать у талантливых молодых людей интерес к научной и исследовательской деятельности.

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27.12.2020 49
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