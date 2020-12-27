Психолог рассказала, почему дети рискуют жизнью, становясь зацеперами

Как сообщал ivbg.ru, 11-летнему мальчику отрезало ноги на железнодорожных путях возле станции «Товарная – Витебский». По предварительным данным, подросток был зацепером.

Психолог Дарья Сергеева рассказала редакции «Невских Новостей», почему дети выбирают такие рискованные хобби.

«Это риск, сопряженный с эйфорией и адреналином. Но зацеперы редко делают это не на камеру и в одиночку. Есть сторонний фактор внимания других людей», – рассказала Дарья Сергеева

По мнению психолога, подростки могут таким способом самоутверждаться, показывать, что они лучше других, или стать своими в компании сверстников.