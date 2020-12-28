В Санкт-Петербурге мужчина пострадал в аварии

Автор: Александр Селиванов
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Пострадавшего увезли в близлежащую больницу.

По информации экстренных служб, авария произошла вечером 27 декабря на Вербной улице в Санкт-Петербурге. На трассе произошло столкновение двух автомобилей.

В результате ДТП пострадавшего уроженца Узбекистана госпитализировали с различными травмами головы и тела.

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25.12.2020 290

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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