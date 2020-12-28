Александр Дрозденко показал причудливые ледяные узоры на озерах Лужского района

Автор: Гузель Галимова
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Губернатор Ленобласти в своем Instagram-аккаунте поделился фотографиями заледеневших озер Лужского района.

«Ледяные узоры, природный заказник «Череменецкий», озера Череменецкое и Врево, Лужский район», — уточнил Дрозденко.
Александр Дрозденко показал причудливые ледяные узоры на озерах Лужского района Лужский район, Ленобласть, инстаграм, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко показал причудливые ледяные узоры на озерах Лужского района Лужский район, Ленобласть, инстаграм, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко показал причудливые ледяные узоры на озерах Лужского района Лужский район, Ленобласть, инстаграм, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко показал причудливые ледяные узоры на озерах Лужского района Лужский район, Ленобласть, инстаграм, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко показал причудливые ледяные узоры на озерах Лужского района Лужский район, Ленобласть, инстаграм, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко показал причудливые ледяные узоры на озерах Лужского района Лужский район, Ленобласть, инстаграм, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко показал причудливые ледяные узоры на озерах Лужского района Лужский район, Ленобласть, инстаграм, Александр Дрозденко
Фото: Александр Дрозденко.

Он также пожелал всем жителям Ленобласти успешного завершения всех дел уходящего года, здоровья, мира и благополучия в семьях!

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