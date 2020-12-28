Александр Дрозденко показал причудливые ледяные узоры на озерах Лужского района

Губернатор Ленобласти в своем Instagram-аккаунте поделился фотографиями заледеневших озер Лужского района.
«Ледяные узоры, природный заказник «Череменецкий», озера Череменецкое и Врево, Лужский район», — уточнил Дрозденко.
Фото: Александр Дрозденко.
Он также пожелал всем жителям Ленобласти успешного завершения всех дел уходящего года, здоровья, мира и благополучия в семьях!
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