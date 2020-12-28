Решение о продлении удаленной учебы в вузах будет приниматься после праздников — Валерий Фальков

Решение о продлении или завершении дистанционного режима обучения в вузах Москвы и Санкт-Петербурга после 6 февраля будет приниматься после новогодних каникул, оно будет зависеть от многих факторов, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

В начале ноября Минобрнауки предписало руководителям подведомственных вузов Москвы и Петербурга с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года перевести студентов на дистанционное обучение. Региональным вузам было рекомендовано принимать решение о возвращении к дистанционной форме по согласованию с местными органами Роспотребнадзора.

«Мы выйдем после новогодних каникул, посмотрим на ситуацию, которая складывает с коронавирусом, и будем принимать решение. Конечно, это решение будем принимать по столичным вузам с учётом мнения Роспотребнадзора, городских властей, ну и, конечно, обстоятельно пообсуждаем с ректорами», — заявил Фальков журналистам.

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Он пояснил, что даже если ситуация с коронавирусом не ухудшится, необходимо просчитать, не будет ли решение о переводе студентов на очный формат дестабилизирующим фактором. Решение также зависит от того, как россияне выйдут из зимних праздников, какой результат даст вакцинация, которая сейчас идёт ежедневно, какая ситуация будет с заболеваемостью гриппом.