Оперштаб: наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве – 6253

Автор: Александр Селиванов
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Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 6253, Санкт-Петербурге — 3748, Подмосковье — 1606, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Распределение по субъектам. 1. Москва 6253. 2. Санкт-Петербург 3748. 3. Московская область 1606», — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области — 38, Еврейской автономной области — 17, Ненецком автономном округе — 3.

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28.12.2020 79
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