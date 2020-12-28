Пять человек пострадали в ДТП на трассе “Нарва” в Ленобласти 

Автор: Гузель Галимова
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Серьезное ДТП произошло на 415-м км автодороги “Нарва” в Ленобласти — иномарка столкнулась с автобусом.

Автомобиль Hyundai, за рулем которого находился 28-летний мужчина, внезапно выехал на встречную полосу прямо перед едущим навстречу ему автобусом ПАЗ. В результате ДТП пострадали водитель иномарки и четыре его пассажира, среди них – 14-летний подросток. Всех госпитализировали с различными травмами. ПРоводится проверка.

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28.12.2020 122
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