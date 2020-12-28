В Петербурге молодого следователя ударили ножом в живот без причины

В полицию Санкт-Петербурга 28 декабря около 02:30 сообщили о ножевом ранении возле дома № 27 по Дунайскому проспекту.
Прибывшие на место полицейские обнаружили раненого в живот 26-летнего следователя Фрунзенского района. Пострадавшего госпитализировали. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.
Младший лейтенант юстиции рассказал, что на него напал неизвестный и по неустановленной причине ударил ножом в живот, после чего скрылся. Сам пострадавший был в гражданской одежде.
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