В Петербурге молодого следователя ударили ножом в живот без причины

В полицию Санкт-Петербурга 28 декабря около 02:30 сообщили о ножевом ранении возле дома № 27 по Дунайскому проспекту.

Прибывшие на место полицейские обнаружили раненого в живот 26-летнего следователя Фрунзенского района. Пострадавшего госпитализировали. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Младший лейтенант юстиции рассказал, что на него напал неизвестный и по неустановленной причине ударил ножом в живот, после чего скрылся. Сам пострадавший был в гражданской одежде.