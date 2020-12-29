Вице-премьер Голикова рассчитывает на второй прорыв в «фарме» благодаря опыту с COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассчитывает, что благодаря опыту взаимодействия учёных и компаний по COVID-19 в российской фармакологической промышленности случится второй прорыв.

«Я считаю, что за последние 10 лет наша фарма сделала очень серьёзный шаг вперёд, и сейчас мы очень активно отрабатываем вопросы сотрудничества между научным сектором России и промышленным сектором России, чтобы как можно быстрее можно было передавать в производство», — сказала Голикова в интервью РИА «Новости».

Она отметила, что при выстраивании такого сотрудничества были определённые трудности.

«Здесь есть нюансы, которые связаны с этим взаимодействием. Но несчастье помогло, из этого тоже нужно извлекать какие-то уроки. И взаимодействие, которое сейчас выстроилось у Института Гамалеи с пятью крупными промышленными площадками, это самая наша крупная фарма, у «Вектора» – еще одной промышленной площадкой в Петербурге, и мы очень надеемся, что этот опыт, который мы приобрели, даст второй серьёзный прорыв для нашей фармацевтической промышленности», — отметила она.