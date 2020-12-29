30 декабря в Ленобласти пройдут небольшие осадки

Автор: Гузель Галимова
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В среду, 30 декабря, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».  

Температура воздуха ночью -2…-7 гр., на востоке местами до -11 гр., днем -4…+1 гр. Ночью в большинстве районов, днем местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега. Местами морось, ночью слабый гололед. Ветер юго-восточный, южный, умеренный. На дорогах гололедица, сложная обстановка.

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24.12.2020 261
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