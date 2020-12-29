Коммунальщики Шлиссельбурга получили долги по зарплате за 2018 год

40 работников смогли получить 2 млн рублей за 2018 год после вмешательства Комитета по труду и занятости Ленобласти

Долг образовался еще в мае 2018 года. Причиной стала неуплата горожанами счетов за предоставленные коммунальные услуги. Все работники организации, включая директора, уволились по собственному желанию в сентябре 2018 года.

Вопрос о погашении задолженности находился на контроле у регионального комитета по труду и занятости населения. 16 декабря совет депутатов Шлиссельбурга принял решение о предоставлении субсидии предприятию для расчёта по задолженности. Уже 24 декабря в Управление федеральной службы судебных приставов в Кировском районе поступили средства для погашения задолженности, а 28 декабря 2020 года деньги перечислили бывшим работникам организации.

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Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Для посещения Центров занятости в «оранжевой» и «красной» зонах необходимо записаться по телефонам или с помощью электронной почты соответствующих районных филиалов, контакты размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи.