С начала года в Петербург пытались завезти 493 тонны зараженных личинками мандаринов

Всего Россельхознадзор проконтролировал ввоз более 132,5 тонн мандаринов на территорию Петербурга более 132,5 тонн свежих мандаринов.

Они были привезены из Марокко, Пакистана, ЮАР, Перу, Аргентины, Египта, Уругвая, Израиля, Чили, Бразилии, Турции и Эсватини. Из них более 493 тонн оказались заражены личинками средиземноморской плодовой мухи, опасным вредителем плодов более 200 видов растений, сообщает пресс-служба управления.