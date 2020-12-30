Работа музеев, театров и ресторанов приостанавливается в Санкт-Петербурге из-за СOVID-19

Работа кафе, ресторанов и баров приостанавливается в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января, музеи, театры, выставки и концертные площадки будут закрыты для посетителей по 10 января в связи с ростом заболеваемости СOVID-19.

«С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью. Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях», — сообщают городские власти.

С 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время — с 19.00 до 6.00 мск.

В северной столице c 30 декабря по 10 января будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки и Ленинградский зоопарк. Кроме того, запрещено проведение автобусных экскурсий, проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек.

В городе также продолжает действовать ранее установленный запрет на работу фуд-кортов, фуд-плейсов и расположенных в торговых центрах предприятий общепита.

При этом городские власти разрешили кафе и ресторанам открывать зимние террасы c 25 декабря по 10 января. Их организация должна быть согласована с властями, но в упрощённом порядке. Площадь зимних террас не должна превышать площадь самого предприятия общепита, уличная мебель может размещаться с 8.00 до 0.00 мск. Отмечалось, что принятое решение позволит рестораторам продолжить работу с наименьшими рисками для здоровья посетителей. Власти назвали это решение мерой поддержки ресторанов и кафе в условиях ограничений из-за коронавируса.

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