В Ленобласти ограничат движение на 5 крупных трассах

В субботу, 2 января стало известно о замене дорожных знаков на некоторых участках дорог области. В связи с этим, движение по ним будет затруднено.

Перечень трасс, которых коснутся ограничения:

Р-21 «Кола»:12-179 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия»: 593-674 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»: 105-149 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»: 479-532 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Магистральная»: 33-34 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, демонтаж автобусных остановок, установка новых.

Информация предоставлена Управлением федеральных автомобильных дорог «Северо-Запада».