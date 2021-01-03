Населенные пункты Ленобласти, где 3 января выявлены 220 новых заражений COVID-19

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 220 человек.

Подробный список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+2), Пикалево (+7), Бор (+1).

Бокситогорск (+2), Пикалево (+7), Бор (+1). Волосовский район: Волосово (+1), Каложицы (+1), Кикерино (+1), Бегуницы (+1), Извара (+1), Зимитицы (+2).

Волосово (+1), Каложицы (+1), Кикерино (+1), Бегуницы (+1), Извара (+1), Зимитицы (+2). Волховский район: Волхов (+7), Кисельня (+1), Паша (+2), Новая Ладога (+1).

Волхов (+7), Кисельня (+1), Паша (+2), Новая Ладога (+1). Всеволожский район: Мурино (+10), Всеволожск (+2), Новое Девяткино (+4), Сертолово (+11), Кузьмоловский (+3), Токсово (+4), Бугры (+4), Верхние Осельки (+1), Порошкино (+1).

Мурино (+10), Всеволожск (+2), Новое Девяткино (+4), Сертолово (+11), Кузьмоловский (+3), Токсово (+4), Бугры (+4), Верхние Осельки (+1), Порошкино (+1). Выборгский район: Выборг (+11), Лужайка (+1), Приморск (+1), Каменногорск (+1), Лужки (+3).

Выборг (+11), Лужайка (+1), Приморск (+1), Каменногорск (+1), Лужки (+3). Гатчинский район: Гатчина (+8), Тайцы (+1), Вырица (+1), Коммунар (+2), Лампово (+2), Сяськелево (+2), Семрино (+1), Пудость (+1).

Гатчина (+8), Тайцы (+1), Вырица (+1), Коммунар (+2), Лампово (+2), Сяськелево (+2), Семрино (+1), Пудость (+1). Кингисеппский район: Кингисепп (+10), Большая Пустомержа (+1).

Кингисепп (+10), Большая Пустомержа (+1). Киришский район: Кириши (+10), Будогощь (+1), Пчева (+1).

Кириши (+10), Будогощь (+1), Пчева (+1). Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+3), Отрадное (+2), Приладожский (+2), Павлово (+2), Бор (+1).

Кировск (+1), Шлиссельбург (+3), Отрадное (+2), Приладожский (+2), Павлово (+2), Бор (+1). Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Алеховщина (+3), Игокиничи (+1).

Лодейное Поле (+3), Алеховщина (+3), Игокиничи (+1). Ломоносовский район: Новоселье (+1), Низино (+1), Аннинское ДНП (+1), Гостилицы (+2), Большая Ижора (+3), Горбунки (+1), Копорье (+2), Малое Карлино (+1).

Новоселье (+1), Низино (+1), Аннинское ДНП (+1), Гостилицы (+2), Большая Ижора (+3), Горбунки (+1), Копорье (+2), Малое Карлино (+1). Лужский район: Луга (+5), Оредеж (+1), Красный Маяк (+1), Серебрянский (+1), Сокольники (+1), Надбелье (+2), Почап (+1).

Луга (+5), Оредеж (+1), Красный Маяк (+1), Серебрянский (+1), Сокольники (+1), Надбелье (+2), Почап (+1). Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+2), Вознесенье (+1), Соболевщина (+1).

Никольский (+1), Подпорожье (+2), Вознесенье (+1), Соболевщина (+1). Приозерский район: Приозерск (+4), Сосново (+2), Саперное (+2), Кузнечное (+1), Кривко (+2), Ромашки (+2), Красноозерное (+1).

Приозерск (+4), Сосново (+2), Саперное (+2), Кузнечное (+1), Кривко (+2), Ромашки (+2), Красноозерное (+1). Сланцевский район: Сланцы (+3).

Сланцы (+3). Тихвинский район: Тихвин (+16).

Тихвин (+16). Тосненский район: Тосно (+7), Никольское (+1), Ульяновка (+1), Лисино-Корпус (+1), Сельцо (+1), Любань (+1), Красный Бор (+1), СНТ Подводник (+1).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: