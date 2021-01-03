Населенные пункты Ленобласти, где 3 января выявлены 220 новых заражений COVID-19

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 220 человек.
Подробный список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+2), Пикалево (+7), Бор (+1).
- Волосовский район: Волосово (+1), Каложицы (+1), Кикерино (+1), Бегуницы (+1), Извара (+1), Зимитицы (+2).
- Волховский район: Волхов (+7), Кисельня (+1), Паша (+2), Новая Ладога (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+10), Всеволожск (+2), Новое Девяткино (+4), Сертолово (+11), Кузьмоловский (+3), Токсово (+4), Бугры (+4), Верхние Осельки (+1), Порошкино (+1).
- Выборгский район: Выборг (+11), Лужайка (+1), Приморск (+1), Каменногорск (+1), Лужки (+3).
- Гатчинский район: Гатчина (+8), Тайцы (+1), Вырица (+1), Коммунар (+2), Лампово (+2), Сяськелево (+2), Семрино (+1), Пудость (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+10), Большая Пустомержа (+1).
- Киришский район: Кириши (+10), Будогощь (+1), Пчева (+1).
- Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+3), Отрадное (+2), Приладожский (+2), Павлово (+2), Бор (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Алеховщина (+3), Игокиничи (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Низино (+1), Аннинское ДНП (+1), Гостилицы (+2), Большая Ижора (+3), Горбунки (+1), Копорье (+2), Малое Карлино (+1).
- Лужский район: Луга (+5), Оредеж (+1), Красный Маяк (+1), Серебрянский (+1), Сокольники (+1), Надбелье (+2), Почап (+1).
- Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+2), Вознесенье (+1), Соболевщина (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+4), Сосново (+2), Саперное (+2), Кузнечное (+1), Кривко (+2), Ромашки (+2), Красноозерное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+3).
- Тихвинский район: Тихвин (+16).
- Тосненский район: Тосно (+7), Никольское (+1), Ульяновка (+1), Лисино-Корпус (+1), Сельцо (+1), Любань (+1), Красный Бор (+1), СНТ Подводник (+1).
Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:
- «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Тихвинский, Тосненский, Выборгский и Гатчинский районы.
- «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Приозерский, Кировский, Ломоносовский, Лужский и Сланцевский районы и округ Сосновый Бор.
- «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.