За 2020 год ликвидировано 596 тысяч кубометров свалок в Ленобласти

Это в 7,5 раз больше соответствующих показателей 2019 года. Всего ликвидировано 737 несанкционированных свалок.

Начальник инспекционного отдела комитета государственного экологического надзора и контроля Сергей Муравьев признает, что недобросовестные перевозчики, складирующие отходы в лесах и у обочин дорог, все еще серьезная проблема. И против них ведется оперативная работа.

«В 2020 году мы провели более 40 операций, в ходе которых выявляли незаконное перемещение отходов. Для эффективности – постоянно меняли локацию», – рассказал Сергей Муравьев

В досмотрах транспортных средств, перевозящих отходы, участвуют также полиция, прокуратура и муниципальный земельный контроль. В рамках одного рейда в среднем проверяется около 40 грузовиков. Нарушителей штрафуют.

За грубые нарушения в 2020 году на штрафстоянку отправлено более 30 мусоровозов. Возбуждено 941 дело. Общая сумма штрафов составила 46,5 млн. рублей.