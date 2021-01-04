В Петербурге подросток сильно отравился этанолом – он выпил бутылку пива

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге подросток попал в больницу в тяжелом состоянии после празднования Нового года.

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Из квартиры дома № 10/1 на проспекте Художников 3 января в 20:45 госпитализировали 17-летнего подростка. Врачи диагностировали отравление этанолом.

Пострадавший – ученик 11 класса гимназии № 73. По словам его товарища, молодой человек выпил бутылку пива, после чего уснул.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как в Петербурге приезжий ударил другого ножом за то, что тот 15 лет назад поцеловал его сестру до свадьбы.