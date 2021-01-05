В Лужском районе спасатели деблокировали пострадавшего в аварии водителя

Помощь спасателей потребовалась для ликвидации последствий дорожной аварии в Лужском районе Ленобласти.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, спасатели прибыли на место аварии в посёлок Осьмино вечером 4 января.

Работавшие на месте происшествия спасатели дежурной смены 137 пожарной части противопожарной службы Ленобласти с помощью специнструментов деблокировали пострадавшего в аварии мужчину. Медики доставили его в областную больницу.

Вам будет интересно Фото: житель Тихвина погиб в ДТП возле Усть-Шомушки По информации ivbg.ru, ДТП произошло 2 января в 21:33 на 456 км автодороги «Вологда - Новая Ладога», недалеко от деревни... 03.01.2021 153

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.