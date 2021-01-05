В Лужском районе спасатели деблокировали пострадавшего в аварии водителя

Помощь спасателей потребовалась для ликвидации последствий дорожной аварии в Лужском районе Ленобласти.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, спасатели прибыли на место аварии в посёлок Осьмино вечером 4 января.
Работавшие на месте происшествия спасатели дежурной смены 137 пожарной части противопожарной службы Ленобласти с помощью специнструментов деблокировали пострадавшего в аварии мужчину. Медики доставили его в областную больницу.
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