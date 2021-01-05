Число случаев COVID-19 в России выросло на 24 246 до 3 284 384 – оперштаб

Число случаев COVID-19 в России выросло на 24 246 до 3 284 384, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 24 246 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 864 (11,8%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 284 384 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,7%.