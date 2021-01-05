Более 130 профилактических рейдов провели пожарные в садоводствах Ленобласти

Сотрудники дежурных караулов пожарных подразделений и поисково-спасательных отрядов проинформировали граждан о требованиях пожарной безопасности.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, пожарные информировали и раздали листовки в садоводствах Ленинградской области.
Отмечается, что было проведено более 130 профилактических рейдов.
Также спасатели проверили участки граждан на предмет потенциальных источников возгорания.
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