Более 130 профилактических рейдов провели пожарные в садоводствах Ленобласти

Сотрудники дежурных караулов пожарных подразделений и поисково-спасательных отрядов проинформировали граждан о требованиях пожарной безопасности.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, пожарные информировали и раздали листовки в садоводствах Ленинградской области.

Отмечается, что было проведено более 130 профилактических рейдов.

Также спасатели проверили участки граждан на предмет потенциальных источников возгорания.

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Обращается внимание на места накопления отходов и несанкционированные свалки. Нарушения ежедневно направляются в профильные комитеты.